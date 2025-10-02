Flotilla abbordata gli attivisti aspettano le forze israeliane sulle barche con le mani alzate – Video
Mani alzate e la direttiva di “non reagire”. Così gli attivisti della Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, hanno atteso le forze israeliane che stanno abbordando una a una le imbarcazioni della missione umanitaria. Tra queste anche la Meteque che è stata anche attaccata con getti d’acqua. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - abbordata
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma
La "notte" di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla abbordata. Il Pd lacerato sul Piano Trump
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso, l’elenco delle città
In centinaia in piazza per la Flotilla abbordata: “Blocchiamo tutto”. Chiusa la stazione di Cadorna https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/01/news/presidio_corteo_flotilla_abbordata_blocchiamo_tutto_cadorna_gaza_stazione-424884463/?ref=twhl… - X Vai su X
In tutta Italia siamo in attesa degli eventi. Lo abbiamo ribadito stasera ai microfoni di 4 di Sera, col nostro Alberto Bausola da Torino. Siamo l'equipaggio di terra della @globalsumudflotilla e siamo pronti a bloccare tutto se la missione venisse abbordata dalla - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, abbordate le imbarcazioni. Tajani: "Gli attivisti espulsi da Israele" - "Ci sono una dozzina di imbarcazioni a 5 miglia da noi, non identificate ma ... Secondo iltempo.it
Israele abborda la Flotilla illegalmente, fermati gli attivisti. «Saranno espulsi». Proteste in tutt’Italia - Dodici motovedette della Marina dello Stato ebraico hanno intercettato le prime imbarcazioni della flotta umanitaria. Segnala editorialedomani.it