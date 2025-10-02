Flotilla abbordata gli attivisti aspettano le forze israeliane sulle barche con le mani alzate – Video

Mani alzate e la direttiva di “non reagire”. Così gli attivisti della Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, hanno atteso le forze israeliane che stanno abbordando una a una le imbarcazioni della missione umanitaria. Tra queste anche la Meteque che è stata anche attaccata con getti d’acqua. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

