Flotilla abbordata dagli israeliani ma circa 20 imbarcazioni procedono verso Gaza | Idf ha deliberatamente speronato la nave Florida
Fermati oltre 200 attivisti. Tajani: "Italiani ad Ashdod e poi espulsi". Tel Aviv: "Greta Thunberg e i suoi amici sono sani e salvi". Hamas: "Atto di pirateria e terrorismo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: flotilla - abbordata
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma
La "notte" di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla abbordata. Il Pd lacerato sul Piano Trump
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso, l’elenco delle città
AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO. La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo
Flotilla abbordata, le piazze toscane si riempiono di pro Pal: a Pisa bloccati i binari dei treni, a Livorno il porto
Guerra Israele, abbordate 14 barche della Flotilla: 22 italiani fermati. LIVE - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza.
Flotilla, militari israeliani ancora in azione all'alba. Almeno 200 gli attivisti arrestati. Le imbarcazioni a meno di 50 miglia da Gaza - "Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana".