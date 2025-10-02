Flotilla abbordata dagli israeliani ma circa 20 imbarcazioni procedono verso Gaza | Idf ha deliberatamente speronato la nave Florida

Tgcom24.mediaset.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermati oltre 200 attivisti. Tajani: "Italiani ad Ashdod e poi espulsi". Tel Aviv: "Greta Thunberg e i suoi amici sono sani e salvi". Hamas: "Atto di pirateria e terrorismo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla abbordata dagli israeliani ma circa 20 imbarcazioni procedono verso gaza idf ha deliberatamente speronato la nave florida

© Tgcom24.mediaset.it - Flotilla abbordata dagli israeliani, ma circa 20 imbarcazioni procedono verso Gaza | "Idf ha deliberatamente speronato la nave Florida"

In questa notizia si parla di: flotilla - abbordata

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma

La "notte" di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla abbordata. Il Pd lacerato sul Piano Trump

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso, l’elenco delle città

flotilla abbordata israeliani circaGuerra Israele, abbordate 14 barche della Flotilla: 22 italiani fermati. LIVE - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Lo riporta tg24.sky.it

flotilla abbordata israeliani circaFlotilla, militari israeliani ancora in azione all’alba. Almeno 200 gli attivisti arrestati. Le imbarcazioni a meno di 50 miglia da Gaza - “Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana”. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Abbordata Israeliani Circa