Flotilla abbordata dagli israeliani ma 23 imbarcazioni procedono verso Gaza | Idf ha deliberatamente speronato la nave Florida
Fermati oltre 200 attivisti. Tajani: "Italiani ad Ashdod e poi espulsi". Tel Aviv: "Greta Thunberg e i suoi amici sono sani e salvi". Hamas: "Atto di pirateria e terrorismo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Flotilla abbordata dagli israeliani, ma circa 30 imbarcazioni procedono verso Gaza | "Idf ha deliberatamente speronato la nave Florida" #flotilla #gaza #2ottobre
AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO. La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo
