Flotilla abbordata dagli israeliani ma 23 imbarcazioni procedono verso Gaza | fermati oltre 200 attivisti
"L'Idf ha deliberatamente speronato la nave Florida". Tajani: "Gli italiani ad Ashdod e poi espulsi". Tel Aviv: "Greta Thunberg e i suoi amici sono sani e salvi".
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma
La "notte" di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla abbordata. Il Pd lacerato sul Piano Trump
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso, l’elenco delle città
Flotilla abbordata dagli israeliani, ma circa 30 imbarcazioni procedono verso Gaza | "Idf ha deliberatamente speronato la nave Florida"
AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO. La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo
Flotilla, '19 navi intercettate, 23 in rotta su Gaza'. 22 gli italiani a bordo delle navi intercettate - Sono al momento 19 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che risultano intercettate dalla marina israeliana.
Flotilla abbordata da forze israeliane: proteste in tutta Italia, corteo anche a Perugia cantando "Bella ciao" - Le forze militari israeliane nella serata del primo ottobre 2025 hanno iniziato all'abbordaggio delle navi della Flotilla dirette a Gaza fermando gli attivisti.