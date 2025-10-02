Flotilla abbordata dagli israeliani ma 23 imbarcazioni procedono verso Gaza | fermati oltre 200 attivisti 22 gli italiani
"L'Idf ha deliberatamente speronato la nave Florida". Tajani: "Gli italiani ad Ashdod e poi espulsi". Tel Aviv: "Greta Thunberg e i suoi amici sono sani e salvi". Da venerdì i rimpatri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma
La "notte" di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla abbordata. Il Pd lacerato sul Piano Trump
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso, l’elenco delle città
Le immagini della nave Oxygono della Global Sumud Flotilla intercettata da Israele: l''imbarcazione viene abbordata dalle forze israliane e i militari salgono a bordo catturando l'equipaggio. #globalsumudflotilla - X Vai su X
AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO. La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla abbordata da Israele, ma 23 navi proseguono su Gaza. Giovedì manifestazioni a Bergamo -Foto - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza nella serata di mercoledì: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli ... Riporta ecodibergamo.it
Flotilla abbordata, “19 imbarcazioni intercettate da Israele, 23 in navigazione verso la Striscia di Gaza” - Su 44 barche della missione, 23 risultano tuttora in navigazione verso la Striscia di Gaza, mentre 2 sembrano aver cambiato rotta ... Come scrive ilsecoloxix.it