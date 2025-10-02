Flotilla abbordata dagli israeliani Arrestati 22 italiani
Israele ha bloccato la Flotilla a meno di 70 miglia dalla costa di Gaza, ma circa una ventina di barche sarebbero ancora in rotta verso la Striscia. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma
La "notte" di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla abbordata. Il Pd lacerato sul Piano Trump
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso, l’elenco delle città
Migliaia in piazza la scorsa notte per manifestare a favore della #Flotilla abbordata dai soldati israeliani. Il commento di Massimo Lodi su Malpensa24 - X Vai su X
La Stampa. . La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: decine sono le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre altre sono ancora in rotta verso la Striscia - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla abbordata da Israele, arrestati 22 italiani - Il 30 settembre la Flotilla è stata fermata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia dalla Striscia di Gaza. Segnala tg24.sky.it
Flotilla, la nave Mikeno supera il blocco israeliano: è ferma a poche miglia da Gaza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, la nave Mikeno supera il blocco israeliano: è ferma a poche miglia da Gaza ... Secondo tg24.sky.it