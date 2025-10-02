Flotilla abbordata da Israele due genovesi tra i fermati Continua la protesta in città | presidio e varchi portuali chiusi
Gli studenti si radunano in largo Zecca. La sindaca Salis esprime preoccupazione per i componenti della missione fermati, tra cui i due cittadini genovesi Josè Nivoi e Pietro Queirolo Palmas. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: flotilla - abbordata
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma
La "notte" di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla abbordata. Il Pd lacerato sul Piano Trump
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso, l’elenco delle città
Flotta continua Flotilla abbordata dagli israeliani, fermati gli equipaggi Bagno nel Tevere? Meglio poterci navigare ? #2ottobre ? #iltempoquotidiano - X Vai su X
AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO. La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla abbordata da Israele, tra gli attivisti i baresi La Piccirella e D’Agostino - Flotilla abbordata da Israele al largo di Gaza: arrestati due pugliesi di Bari. Si legge su pugliapress.org
Flotilla, news in diretta da Gaza: abbordaggio di Israele in corso, speranze per Mikeno: “Potrebbe aver rotto assedio”. Tajani: “22 Italiani fermati” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Secondo fanpage.it