Flotilla abbordata da Israele chi sono i 22 italiani arrestati | Per loro un volo speciale non pagheranno Due barche proseguono verso Gaza Idf nega – La diretta

Gli equipaggi di almeno 40 barche sarebbero stati intercettati ed arrestati, tra questi anche 22 italiani, anche i politici Benedetta Scuderi (Avs) e Marco Croatti (M5S). Secondo le ultime informazioni dovrebbero essere trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi nei prossimi giorni. Il ministro degli Esteri Tajani ha aggiornato il parlamento sulle condizioni degli attivisti italiani: «Gli abbordaggi sono stati pacifici e senza violenze, preceduti da numerose misure di avvicinamento partite dalla nave madre Alma. L’arrivo ad Ashdod richiederà ancora diverse ore di navigazione». Il ministro avverte che già da venerdì potrebbero esserci le prime partenze dei membri della Flottila che sono stati fermati, «soprattutto per chi accetterà di lasciare volontariamente Israele. 🔗 Leggi su Open.online