Flotilla abbordata da Israele chi sono i 22 italiani arrestati | Per loro un volo speciale non pagheranno Due barche proseguono verso Gaza Idf nega – La diretta
Gli equipaggi di almeno 40 barche sarebbero stati intercettati ed arrestati, tra questi anche 22 italiani, anche i politici Benedetta Scuderi (Avs) e Marco Croatti (M5S). Secondo le ultime informazioni dovrebbero essere trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi nei prossimi giorni. Il ministro degli Esteri Tajani ha aggiornato il parlamento sulle condizioni degli attivisti italiani: «Gli abbordaggi sono stati pacifici e senza violenze, preceduti da numerose misure di avvicinamento partite dalla nave madre Alma. L’arrivo ad Ashdod richiederà ancora diverse ore di navigazione». Il ministro avverte che già da venerdì potrebbero esserci le prime partenze dei membri della Flottila che sono stati fermati, «soprattutto per chi accetterà di lasciare volontariamente Israele. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: flotilla - abbordata
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma
La "notte" di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla abbordata. Il Pd lacerato sul Piano Trump
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso, l’elenco delle città
A Torino migliaia in corteo per la Flotilla abbordata, tensione a Porta Nuova https://lastampa.it/torino/2025/10/02/video/a_torino_migliaia_in_corteo_per_la_flotilla_abbordata_tensione_a_porta_nuova-15333609/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO. La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla abbordata, Israele intercetta 40 navi, Mikeno la più vicina a Gaza: fermati 22 attivisti italiani. Tensioni a Bologna - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Secondo fanpage.it
Flotilla, l'abbordaggio live. Gli attivisti: «Almeno 19 navi intercettate, 23 proseguono verso Gaza». Tel Aviv: passeggeri verso Israele, stanno bene - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 ... Lo riporta ilmessaggero.it