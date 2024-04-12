Due donne al timone del Secolo d’Italia: Ianniello e AmbrosioniManchester, accoltellamento fuori da una sinagoga: 4 feritiLa maratona di lettura "Il Veneto legge" compie 9 anniGran Fiera di Borgo San Donnino tra cibo, musica, mercatini e ...Vignali: "Prevedere una fermata dell'alta velocità a Baganzola"La collettiva di Parma Alimentare torna ad Anuga con 13 aziende, nel ...Musei civici, gli appuntamenti del fine settimanaNon autosufficienza e costi a Parma: per il 53% degli abitanti sono ...Barchette di carta a supporto della Flotilla: la protesta pacifica ...Salone dei sapori 2025, tutti gli eventi a PadovaIl nuovo Kursaal, la posizione di Ascom: «La sua rinascita ...L'annuncio di Di Marco (Pd) sul conservatorio: "Porterò il caso in ...Minaccia, intimidisce e schiaffeggia imprenditore: "Che devo mettere ...Musica classica, teatro per ragazzi e narrazioni d’autore: due ...L’Università dell’Aquila accoglie uno studente di Gaza: "Qui per ...Cultura, ecco il primo bando della Regione per sostenere i locali di ...Richiesta dalle opposizioni e convocata una commissione consiliare ...Meeting nazionale 'Fics' a Caserta: una giornata di confronto e ...Nucleo di valutazione, ecco il bando per tre posti per esperti esterniLezione gratuita di primo soccorso al Teatro Ricciardi: imparare a ...Trofeo Coni 2025, brillano i giovani: il casertano Fragnoli ...Colpo da 63mila euro in gioielleria: 5 arrestiFlotilla fermata in mare: tra i fermati anche il presidente ...Mattinata di proteste in zona universitaria: occupazioni e cortei e ...Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di ottobre 2025Terrore a Taranto, 20enne ubriaco minaccia i passanti con un coltello ...Incidente sull'Aurelia a Grosseto, 3 morti e 5 feriti tra cui 2 ...Cosa c’è scritto nel secondo pizzino trovato a casa Sempio, ...Rapina in gioielleria a Marcianise con fucili e maschere, bottino da ...Affari Tuoi e La ruota della fortuna, continua il botta e risposta ...Dolore per la morte di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli: “Un ...Luis Enrique infastidito dalla domanda di un giornalista francese: ...L’aria che tira senza David Parenzo per Yom Kippur: Greco in ...Manchester, attacco con coltello fuori da una sinagoga nel giorno ...A fuoco la pineta di Castel Fusano: rogo preceduto da esplosioni, ...Qual è il “segreto” dei campi di zucche per HalloweenSciopero 3 ottobre, venerdì nero in Italia: i settori coinvolti e gli ...Tentato omicidio a Paternò: tre giovani arrestatiAbusi su una 14enne a Palermo: condanna a 5 anni e 4 mesiManchester, attacco con coltello davanti a una sinagogaBristol Myers Squibb, Alessandro Bigagli Senior Medical Director ...Flotilla, 40 barche su 47 abbordate da Israele, 4 ancora in ...La novità sconvolge i telespettatori di X Factor, rivoluzione totaleChat Control va fermata, parola di attivisti ed esperti di privacyWWE: Addio da record, biglietti da capogiro per l’ultimo match di ...Napoli – Sporting, i dettagli degli scontri: c’è un motivo precisoUn annuncio clamoroso scuote Formello: “Lotito sta per cedere la ...Tajani: rimpatrio verso Madrid e LondraOperazione anti droga nella bassa Bergamasca: 6 arresti e sequestrati ...Atalanta, altri due stop: Kossounou salta il Como, Bellanova out tre ...Villaggio De Sanctis 2025: a Roma Est torna il circo contemporaneoRiapre (finalmente) lo storico atelier La Perla di BolognaLa figlia di Bianca Balti debutta in passerella: Matilde sfila per ...Elisa in lacrime: Flotilla bloccata, portate voi gli aiuti in poche ...Chi è Beatrice Venezi, il direttore d’orchestra (non direttrice) che ...Alla Paris Fashion Week, Olivier Rousteing riporta le sue modelle in ...Carla Bruni in front row, nuove it-bag e l'esordio della figlia di ...Vredestein Quatrac conquista il primo posto nel test di Auto Bild ...MotoGp, Puig sogna di nuovo Marquez in Honda: “Difficile immaginarlo ...Sanità, piano da 30mila assunzioni: priorità assoluta agli infermieriFirenze: fermata dai carabinieri, accusata di furto all’Ovs di via ...Inter, con la Cremonese lui finalmente titolare? Chivu ci sta pensandoTorino in crisi, effetto Lazio per Baroni: ci è cascato di nuovo? ..."Ma vaffa...", "Linguaggio da terrorista". Rissa in tv su Gaza tra ...I giudici della Consulta si aumentano lo stipendio: torneranno a ...Enrica Bonaccorti rompe il silenzio e racconta del suo tumore in tvViolenza sulle donne, Raia (PD) presentata la legge di riordino che ...Qualiano, giornata mondiale dell’Alzheimer: l’Asl Napoli 2 Nord ...La riscoperta lunare della difesa: “Guardate l’Arsenal, non prende ...Sinner, via al working progress al servizio. Bertolucci: “La chiave è ...Tajani alla Camera: “Gli italiani stanno bene. L’Italia in prima ...“Sei napoletano, non ci credo che quel certificato medico sia vero”: ...La Rai ha risolto il contratto di Enrico Varriale. Il giornalista ...Flotilla, tensione a Bologna davanti alla stazione: la polizia ...Flotilla, Conte: “Politica estera del governo disonorevole e ...Flotilla fermata: scontri davanti alla stazione di Bologna, occupato ...Mo: Mollicone, 'palestinesi vittime Hamas, Italia in prima linea per ...Enrica Bonaccorti parla del tumore per la prima volta in tv: “Non ho ...“Puoi andare a casa quando vuoi”. Penelope Amici 25, Maria De Filippi ...Che vergogna piazza Scala trasformata in tendopoliMise en place autunnale: così si rende speciale la tavolaBeautiful Anticipazioni Puntata del 3 ottobre 2025: Zende in lacrime, ...Leonardo DiCaprio omaggia Jane Goodall: dall’ultimo messaggio privato ...Paolo Bonolis, la brutta notizia al risveglio: cosa è successoRoberto Benigni beccato così alla guida, è scandalo: “Ma come? ...Voci per la Toscana – La chiusura casentinese della campagna ...«Cas, il momento di chiedere una riflessione sul trasferimento di ...Firenze Books 2025: leggere è popUniversità occupata, manifestazioni in centro e licei in protesta. ...Bibbiena, contributi per gli affitti, aperto il bandoDa Gaza a Rondine, arrivato il giovane palestinese: diventerà uno dei ...Cina: volume merci lungo Corridoio Internazionale Terra-Mare +70,3% ...Cina: box office ha superato quest’anno fatturato complessivo del 2024Cina: esperti internazionali discutono delle arti e degli spettacoli ...Gen v stagione 2: la sostituta di homelander rivela il suo lato oscuroChicago Fire 14: la trama della adozione e la sorpresa del bambino ...Che futuro attende chi è nato di mercoledì (secondo la filastrocca di ...Volare “nudi”: la rivoluzione minimalista contro i costi dei bagagliVietri sul Mare, “Viaggio attraverso la Ceramica”: al Maestro Mimmo ...Salerno, Luca Crovi ospite del #Fuorifestival di Salerno LetteraturaInternet casa quasi gratis: le offerte di ottobre 2025 che fanno ...Slow Horses, storia vera: Slough House esiste davvero?Gen V – Stagione 2: la sostituta di Homelander abbraccia il suo lato ...Lazio, aumentano i giocatori in infermeria: a Genova vanno ko anche ...Sarri, la svolta arriva dalle fasce: la Lazio riparte da Cancellieri ...Cambi obbligati in difesa: Tomori in forte dubbio, c'è De Winter. ...Atalanta, è vera emergenza in difesa: Juric spera nel recupero di HienAhanor e Bernasconi, il futuro è già presente: la Dea si gode i suoi ...Gasp ha scelto la punta, il Lilla si affida a Giroud: le probabili ...Marquez: “Ora niente infortuni!”. Bagnaia: “Posso fare come in ...Manchester, accoltellati vicino alla sinagogaFesta dei Nonni, 2 ottobre: l’abbraccio che tiene unite le generazioniThuram Inter, l’infortunio contro lo Slavia cambia le sorti ...Perin saggio dopo Villarreal Juve: «Rammarico, sì. Ma abbiamo anche ...Polonia, Tusk: ‘Siamo già in guerra. Putin vuole farci credere che ...Meloni: «Sciopero? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme»Oltre un etto di marijuana dietro il mattone sul tettoValle sotto assedio: case nel mirino dei ladri anche all’ora di cena'Blocchiamo tutto', riparte il corteo in centro a Torino: "Oggi ...Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto, ...La narrativa di Andrea Camilleri, convegno internazionale a RomaTurista rapinata per strada della catenina d'oroNuova illuminazione per l’impianto sportivo FranchiniSorpresi in auto armati di coltello e con la droga: aggrediscono i ...Paura al porto: auto rischia di affondare e resta bloccata tra le ...Flotilla intercettata, ansia per i napoletani Scotto e Ventrella: ...Grano, la preoccupazione di Confagricoltura: "Si rischia fino al 30% ...Ottobre al Centro per le famiglie tra eventi, incontri e occasioni di ...Turismo nella aree interne, la delegazione albanese di Mallakaster in ...Confartigianato: "Snellire le pratiche e favorire i cambi di ...L'ufficio postale del paese diventa più efficiente e sostenibile, ..."Salutiamo l'estate": il borgo di Offagna torna a essere protagonista ...Con uno stratagemma entrano in casa di una 90enne e le rubano oro e ...Gigantesca discarica abusiva scovata a Brancaleone, tra la montagna ...Marc Marquez svela come si comporterà ora dopo aver vinto la MotoGP ...Veronica Peparini e Andreas Muller, le bomboniere sono dei ritratti ...Seicento mila euro per uccidere animali domestici ...Leggere le espressioni facciali e i pensieri dei topi grazie ...Meloni spara a zero su opposizioni e sindacato: “Non vogliono la pace ...Un pulmino con a bordo turisti stranieri si scontra con un furgone: ...Tajani sui rimpatri: "Probabile espulsione in contemporanea di 400 ...Milan Femminile, finalmente si parte: domenica l’esordio in ...Le Tendenze Moda Imperdibili del 2023: Scopri Cosa Indossare!Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron saltano la ...LIVE Paolini-Anisimova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: dalle 12.00 il ...Tennistavolo, i convocati dell’Italia per gli Europei a squadre: c’è ...LIVE Arnaldi-Sakamoto, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: ligure in campo ...Chi è Beatrice Venezi, il direttore d’orchestra (non direttrice) che ...La nuova frontiera del social network per adulti: profili verificati ...Maxi incidente tra un bus di turisti e un furgone sull'Aurelia: tre ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Barchette di carta a supporto della Flotilla: la protesta pacifica dei licei padovani

Barchette di carta a supporto della Flotilla: la protesta pacifica dei licei padovani

Questa mattina, davanti ai licei A. Modigliani, Tito Livio e Duca d’Aosta, centinaia di studenti h... ► padovaoggi.it

Non autosufficienza e costi a Parma: per il 53% degli abitanti sono fondamentali i supporti economici

Non autosufficienza e costi a Parma: per il 53% degli abitanti sono fondamentali i supporti economici

Sono oltre sette milioni le persone in Italia che si prendono cura di un familiare non autosuffici... ► parmatoday.it

Festa dei Nonni, 2 ottobre: l’abbraccio che tiene unite le generazioni

Festa dei Nonni, 2 ottobre: l’abbraccio che tiene unite le generazioni

La ricorrenza odierna rende omaggio a chi, con esperienza e tenerezza, sostiene ogni giorno le nost... ► sbircialanotizia.it

Lazio, aumentano i giocatori in infermeria: a Genova vanno ko anche Marusic e Pellegrini

Lazio, aumentano i giocatori in infermeria: a Genova vanno ko anche Marusic e Pellegrini

Contro il Torino toccherà a Hysaj e Tavares sulle corsie difensive. A centrocampo restano out Vecino... ► gazzetta.it

Veronica Peparini e Andreas Muller, le bomboniere sono dei ritratti personalizzati degli invitati

Veronica Peparini e Andreas Muller, le bomboniere sono dei ritratti personalizzati degli invitati

Veronica Peparini e Andrea Muller hanno scelto delle bomboniere anti-convenzionali per il loro matr... ► fanpage.it

Leonardo DiCaprio omaggia Jane Goodall: dall’ultimo messaggio privato («Sei la mia eroina») all’appello globale a difesa del pianeta

Leonardo DiCaprio omaggia Jane Goodall: dall’ultimo messaggio privato («Sei la mia eroina») all’appello globale a difesa del pianeta

Dallo studio degli scimpanzé in Tanzania alla difesa instancabile della Terra: l'attore celebra l’er... ► vanityfair.it

Marquez: “Ora niente infortuni!”. Bagnaia: “Posso fare come in Giappone”

Marquez: “Ora niente infortuni!”. Bagnaia: “Posso fare come in Giappone”

Lo spagnolo, fresco campione del mondo, ammette di non sentirsi al top: “Sono stanco, penso dipenda ... ► gazzetta.it

Confartigianato: "Snellire le pratiche e favorire i cambi di destinazione d

Confartigianato: "Snellire le pratiche e favorire i cambi di destinazione d'uso nei locali sfitti in centro"

Cambi di destinazione d’uso più celeri, fluidi e meno onerosi in centro storico: è da qui che, sec... ► cesenatoday.it

Qualiano, giornata mondiale dell’Alzheimer: l’Asl Napoli 2 Nord visita la RSA “Gianà”

Qualiano, giornata mondiale dell’Alzheimer: l’Asl Napoli 2 Nord visita la RSA “Gianà”

Qualiano, giornata mondiale dell’Alzheimer: l’Asl Napoli 2 Nord visita la RSA “Gianà” L'articolo Qu... ► teleclubitalia.it

Un pulmino con a bordo turisti stranieri si scontra con un furgone: tre morti e diversi feriti

Un pulmino con a bordo turisti stranieri si scontra con un furgone: tre morti e diversi feriti

Drammatico incidente stradale questa mattina alle ore 9 sull'Aurelia a Grosseto, in direzione nord... ► today.it

La figlia di Bianca Balti debutta in passerella: Matilde sfila per Dior

La figlia di Bianca Balti debutta in passerella: Matilde sfila per Dior

La Paris Fashion Week è in pieno svolgimento. Ogni giorno veniamo inondati dalle immagini delle nuo... ► lookdavip.tgcom24.it

L’Università dell’Aquila accoglie uno studente di Gaza: "Qui per ricostruire il suo futuro"

L’Università dell’Aquila accoglie uno studente di Gaza: "Qui per ricostruire il suo futuro"

L’Università degli Studi dell’Aquila ha accolto mercoledì 1 ottobre un giovane studente palestines... ► chietitoday.it

Ahanor e Bernasconi, il futuro è già presente: la Dea si gode i suoi giovani talenti

Ahanor e Bernasconi, il futuro è già presente: la Dea si gode i suoi giovani talenti

A 17 e 21 anni stanno giocando con sicurezza da veterani. Sabato contro il Como saranno ancora titol... ► gazzetta.it

I giudici della Consulta si aumentano lo stipendio: torneranno a guadagnare 18mila euro al mese

I giudici della Consulta si aumentano lo stipendio: torneranno a guadagnare 18mila euro al mese

Si fa un gran parlare, con giusta perplessità, di conflitto di interessi quando riguarda la politic... ► ilgiornale.it

Sciopero 3 ottobre, venerdì nero in Italia: i settori coinvolti e gli orari

Sciopero 3 ottobre, venerdì nero in Italia: i settori coinvolti e gli orari

Lo stop alla missione Flotilla ha portato i sindacati a indire uno sciopero generale nazionale per ... ► cityrumors.it

Flotilla fermata in mare: tra i fermati anche il presidente dell

Flotilla fermata in mare: tra i fermati anche il presidente dell'Ucoii Yassine Lafram

“Israele ha preso in ostaggio gli equipaggi della Global Sumud Flotilla. Ancora una volta il Gover... ► bolognatoday.it

Salerno, Luca Crovi ospite del #Fuorifestival di Salerno Letteratura

Salerno, Luca Crovi ospite del #Fuorifestival di Salerno Letteratura

APPUNTAMENTO IL 4 OTTOBRE ALLE 18PINACOTECA DI VIA MERCANTI Nuovo appuntamento per il #Fuorifest... ► zon.it

Trofeo Coni 2025, brillano i giovani: il casertano Fragnoli protagonista con la Campania

Trofeo Coni 2025, brillano i giovani: il casertano Fragnoli protagonista con la Campania

Talento, entusiasmo e tanto basket nel segno dei giovanissimi. Si è conclusa a Lignano Sabbiadoro ... ► casertanews.it

“Puoi andare a casa quando vuoi”. Penelope Amici 25, Maria De Filippi interviene subito

“Puoi andare a casa quando vuoi”. Penelope Amici 25, Maria De Filippi interviene subito

In queste prime settimane di Amici 25, il percorso degli allievi non è fatto soltanto di prove, lez... ► caffeinamagazine.it

Sorpresi in auto armati di coltello e con la droga: aggrediscono i carabinieri e fuggono. Denunciati tre 20enni

Sorpresi in auto armati di coltello e con la droga: aggrediscono i carabinieri e fuggono. Denunciati tre 20enni

Sorpresi in auto armati di coltello e con la droga: aggrediscono i carabinieri e fuggono. Nei guai... ► parmatoday.it

Nucleo di valutazione, ecco il bando per tre posti per esperti esterni

Nucleo di valutazione, ecco il bando per tre posti per esperti esterni

Il Comune di Cesa ha pubblicato un bando pubblico per la nomina di tre componenti esterni del Nucl... ► casertanews.it

Beautiful Anticipazioni Puntata del 3 ottobre 2025: Zende in lacrime, tutto gli si ritorce contro?

Beautiful Anticipazioni Puntata del 3 ottobre 2025: Zende in lacrime, tutto gli si ritorce contro?

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 3 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni... ► comingsoon.it

Abusi su una 14enne a Palermo: condanna a 5 anni e 4 mesi

Abusi su una 14enne a Palermo: condanna a 5 anni e 4 mesi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il verdetto del Gup supera la richiesta del pm S. M., 19 anni, è st... ► dayitalianews.com

La novità sconvolge i telespettatori di X Factor, rivoluzione totale

La novità sconvolge i telespettatori di X Factor, rivoluzione totale

Nuova stagione del talent show X Factor, in arrivo una grossa novità: cosa sta per cambiare nel pro... ► temporeale.info

Da Gaza a Rondine, arrivato il giovane palestinese: diventerà uno dei nuovi giovani della World House

Da Gaza a Rondine, arrivato il giovane palestinese: diventerà uno dei nuovi giovani della World House

Arezzo, 2 ottobre 2025 –  Da Gaza a Rondine con volo diretto della Guardia di Finanza . Un giovane ... ► lanazione.it

Elisa in lacrime: Flotilla bloccata, portate voi gli aiuti in poche ore

Elisa in lacrime: Flotilla bloccata, portate voi gli aiuti in poche ore

Milano, 2 ott. (askanews) - La cantante Elisa in lacrime in una story su Instagram ha commentato il ... ► quotidiano.net

Maxi incidente tra un bus di turisti e un furgone sull

Maxi incidente tra un bus di turisti e un furgone sull'Aurelia: tre morti e cinque feriti (due sono bambini)

Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani (2 ott... ► leggo.it

Volare “nudi”: la rivoluzione minimalista contro i costi dei bagagli

Volare “nudi”: la rivoluzione minimalista contro i costi dei bagagli

La scena si ripete ogni giorno in migliaia di aeroporti sparsi per il mondo. Un passeggero con lo s... ► nonewsmagazine.com

Operazione anti droga nella bassa Bergamasca: 6 arresti e sequestrati 110 chili di hashish

Operazione anti droga nella bassa Bergamasca: 6 arresti e sequestrati 110 chili di hashish

Bergamo. Si è conclusa nella mattina di giovedì 2 ottobre con l’arresto di tre dei sei soggetti di ... ► bergamonews.it

Violenza sulle donne, Raia (PD) presentata la legge di riordino che prevede il primo piano regionale

Violenza sulle donne, Raia (PD) presentata la legge di riordino che prevede il primo piano regionale

“Il terribile femminicidio di Paupisi e il massacro di tutta la famiglia ci confermano che, nonosta... ► teleclubitalia.it

Luis Enrique infastidito dalla domanda di un giornalista francese: “È solo un luogo comune”

Luis Enrique infastidito dalla domanda di un giornalista francese: “È solo un luogo comune”

La domanda di un giornalista scatena la polemica di Luis Enrique dopo la vittoria contro il Barcell... ► fanpage.it

Che futuro attende chi è nato di mercoledì (secondo la filastrocca di Morticia Addams)

Che futuro attende chi è nato di mercoledì (secondo la filastrocca di Morticia Addams)

Con la seconda stagione, continua l’enorme successo di Mercoledì, serie tv opera di Tim Burton, la ... ► robadadonne.it

Chi è Beatrice Venezi, il direttore d’orchestra (non direttrice) che ha diviso il teatro La Fenice: biografia, nomina e veleni

Chi è Beatrice Venezi, il direttore d’orchestra (non direttrice) che ha diviso il teatro La Fenice: biografia, nomina e veleni

Beatrice Venezi è stata scelta come direttore musicale stabile della Fondazione Teatro La Fenice: ... ► quotidiano.net

Ottobre al Centro per le famiglie tra eventi, incontri e occasioni di condivisione a partire dalla prima infanzia

Ottobre al Centro per le famiglie tra eventi, incontri e occasioni di condivisione a partire dalla prima infanzia

Anche per il mese di ottobre il Centro per le Famiglie di Cesena (via Ancona, 310) accoglierà gran... ► cesenatoday.it

Cambi obbligati in difesa: Tomori in forte dubbio, c

Cambi obbligati in difesa: Tomori in forte dubbio, c'è De Winter. Bartesaghi è pronto

L’inglese ancora a parte, recupero complicato. Il 19enne laterale dovrebbe sostituire Estupinan nell... ► gazzetta.it

Bibbiena, contributi per gli affitti, aperto il bando

Bibbiena, contributi per gli affitti, aperto il bando

Arezzo, 2 ottobre 2025 – Sul sito del Comune di Bibbiena https://www.comunedibibbiena.ar.it/ è stat... ► lanazione.it

Meloni: «Sciopero? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme»

Meloni: «Sciopero? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme»

Da Copenaghen, dove è in corso il vertice informale dei leader Ue, Giorgia Meloni ha attaccato i si... ► lettera43.it

Cina: volume merci lungo Corridoio Internazionale Terra Mare +70,3% nei primi tre trimestri

Cina: volume merci lungo Corridoio Internazionale Terra Mare +70,3% nei primi tre trimestri

Il volume di merci trasportate sul Nuovo Corridoio Commerciale Internazionale Terra-Mare e’ aument... ► romadailynews.it

«Cas, il momento di chiedere una riflessione sul trasferimento di immigrati»

«Cas, il momento di chiedere una riflessione sul trasferimento di immigrati»

Arezzo, 2 ottobre 2025 – «Che il PD di Sansepolcro, e non solo, sia contrario al proliferare dei Ce... ► lanazione.it

Thuram Inter, l’infortunio contro lo Slavia cambia le sorti dell’attacco nerazzurro. Il focus di Libero

Thuram Inter, l’infortunio contro lo Slavia cambia le sorti dell’attacco nerazzurro. Il focus di Libero

di RedazioneThuram Inter, contro lo Slavia Praga quarta vittoria di fila, ma l’infortunio di Thuram ... ► internews24.com

Turista rapinata per strada della catenina d

Turista rapinata per strada della catenina d'oro

Avvicinano una signora per strada e le strappano la catenina d'oro dal collo, due persone rintracc... ► perugiatoday.it

Mise en place autunnale: così si rende speciale la tavola

Mise en place autunnale: così si rende speciale la tavola

Brocche in vetro, bottiglie colorate, bicchieri color ambra… possiamo dare un tocco di originalità ... ► laprimapagina.it

Perin saggio dopo Villarreal Juve: «Rammarico, sì. Ma abbiamo anche questa grande consapevolezza». Il suo messaggio FOTO

Perin saggio dopo Villarreal Juve: «Rammarico, sì. Ma abbiamo anche questa grande consapevolezza». Il suo messaggio FOTO

di Redazione JuventusNews24Perin così dopo il pareggio in Champions League: delusione per la vittori... ► juventusnews24.com

Cosa c’è scritto nel secondo pizzino trovato a casa Sempio, l’avvocato Lovati: “È caccia alle streghe”

Cosa c’è scritto nel secondo pizzino trovato a casa Sempio, l’avvocato Lovati: “È caccia alle streghe”

"Lo scorso venerdì nella casa della famiglia Sempio è stato sequestrato un secondo pizzino su cui s... ► fanpage.it

Tentato omicidio a Paternò: tre giovani arrestati

Tentato omicidio a Paternò: tre giovani arrestati

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione dei Carabinieri su delega della Procura di Catania La ... ► dayitalianews.com

Enrica Bonaccorti rompe il silenzio e racconta del suo tumore in tv

Enrica Bonaccorti rompe il silenzio e racconta del suo tumore in tv

Ieri, al Tg1, Enrica Bonaccorti in un’intervista ha raccontato per la prima volta della sua malatti... ► ilgiornale.it

LIVE Paolini Anisimova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: dalle 12.00 il quarto di finale con Gauff sull’uscio

LIVE Paolini Anisimova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: dalle 12.00 il quarto di finale con Gauff sull’uscio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scrit... ► oasport.it

"Salutiamo l

"Salutiamo l'estate": il borgo di Offagna torna a essere protagonista grazie all'artigianato locale

OFFAGNA – Sabato 4 ottobre 2025, nella suggestiva cornice del Piazzale sotto il Torrione, Offagna ... ► anconatoday.it

Lezione gratuita di primo soccorso al Teatro Ricciardi: imparare a salvare una vita

Lezione gratuita di primo soccorso al Teatro Ricciardi: imparare a salvare una vita

Una mattinata dedicata alla sicurezza e alla conoscenza delle manovre salvavita si terrà il 9 nove... ► casertanews.it

Oltre un etto di marijuana dietro il mattone sul tetto

Oltre un etto di marijuana dietro il mattone sul tetto

Ricco “bottino” quello intercettato dai carabinieri di Tirolo in un condominio alla periferia di M... ► trentotoday.it

Musei civici, gli appuntamenti del fine settimana

Musei civici, gli appuntamenti del fine settimana

Sabato 4 e domenica 5 ottobre nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civ... ► parmatoday.it

Vietri sul Mare, “Viaggio attraverso la Ceramica”: al Maestro Mimmo Paladino il Premio alla Carriera

Vietri sul Mare, “Viaggio attraverso la Ceramica”: al Maestro Mimmo Paladino il Premio alla Carriera

Svelata la composizione della giuria del Concorso Internazionale Il Premio Il Comune di Vietr... ► zon.it

WWE: Addio da record, biglietti da capogiro per l’ultimo match di John Cena

WWE: Addio da record, biglietti da capogiro per l’ultimo match di John Cena

L’ultimo match di John Cena si sta preannunciando come uno degli eventi più costosi nella sto... ► zonawrestling.net

Flotilla fermata: scontri davanti alla stazione di Bologna, occupato il rettorato. Assemblea Statale a Milano: “Rompere con Israele”

Flotilla fermata: scontri davanti alla stazione di Bologna, occupato il rettorato. Assemblea Statale a Milano: “Rompere con Israele”

L'articolo Flotilla fermata: scontri davanti alla stazione di Bologna, occupato il rettorato. Assemb... ► ilfattoquotidiano.it

Vredestein Quatrac conquista il primo posto nel test di Auto Bild Allrad sugli pneumatici quattro stagioni

Vredestein Quatrac conquista il primo posto nel test di Auto Bild Allrad sugli pneumatici quattro stagioni

Il Vredestein Quatrac si conferma leader nel segmento degli pneumatici all season, conquistando il p... ► periodicodaily.com

Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry Cizeron saltano la pre season. La curiosa motivazione

Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry Cizeron saltano la pre season. La curiosa motivazione

La scorsa settimana in occasione del Neblhorn Trophy, competizione internazionale di pattinaggio di... ► oasport.it

Bristol Myers Squibb, Alessandro Bigagli Senior Medical Director Italy 

Bristol Myers Squibb, Alessandro Bigagli Senior Medical Director Italy 

(Adnkronos) – Bristol Myers Squibb annuncia la nomina di Alessandro Bigagli a Senior Medical Direct... ► ildifforme.it

Gran Fiera di Borgo San Donnino tra cibo, musica, mercatini e solidarietà

Gran Fiera di Borgo San Donnino tra cibo, musica, mercatini e solidarietà

Torna la festa più amata di Fidenza, la Gran Fiera di Borgo San Donnino, in programma da venerdì 3... ► parmatoday.it

Affari Tuoi e La ruota della fortuna, continua il botta e risposta tra De Martino e Scotti: “Non regaliamo soldi”

Affari Tuoi e La ruota della fortuna, continua il botta e risposta tra De Martino e Scotti: “Non regaliamo soldi”

Continua il botta e risposta a suon di battute e ironia tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, in o... ► fanpage.it

Inter, con la Cremonese lui finalmente titolare? Chivu ci sta pensando

Inter, con la Cremonese lui finalmente titolare? Chivu ci sta pensando

Inter, con la Cremonese lui finalmente titolare? Chivu ci sta pensando: il tecnico nerazzurro valut... ► calcionews24.com

Chat Control va fermata, parola di attivisti ed esperti di privacy

Chat Control va fermata, parola di attivisti ed esperti di privacy

In un’assemblea online promossa dal Partito Pirata, il fronte contrario al nuovo regolamento europeo... ► wired.it

Terrore a Taranto, 20enne ubriaco minaccia i passanti con un coltello e sferra fendenti agli agenti

Terrore a Taranto, 20enne ubriaco minaccia i passanti con un coltello e sferra fendenti agli agenti

Un giovane nigeriano di 20 anni è stato arrestato in via Cesare Battisti per resistenza a pubblico u... ► virgilio.it