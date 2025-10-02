Flotilla abbordaggio degli israeliani | portavoce arrestati duecento attivisti Di 37 Paesi
Freedom Flotilla, abbordaggio Handala è un atto di pirateria
Freedom Flotilla, la comunicazione a Israele prima dell’abbordaggio: “Affamare un popolo è un crimine di guerra”
Freedom Flotilla: “Abbordaggio Handala è pirateria Internazionale”
Flotilla, le notizie in diretta | «Sono qui, sono qui, in corso l'abbordaggio. Le forze israeliane sulle navi». Tutti gli attivisti della Flotilla verranno arrestati e poi espulsi
Aggiornamento alle 20:16 La nave Aurora della Global Sumud Flotilla ha dichiarato che una ventina di imbarcazioni israeliane hanno iniziato le operazioni di blocco e abbordaggio. Nei minuti precedenti, i radar della Flotilla avevano avvistato le navi e Israe
Flotilla, Israele dà l'alt agli attivisti. In corso l'abbordaggio, forze israeliane sulle navi. Fermati gli equipaggi - Nel corso della notte a Roma, alcuni studenti del liceo occupato Cavour e aderenti a Osa, hanno inscenato un blitz sul ponte Annibaldi a poca distanza dal Colosseo.
Guerra Israele, abbordate 14 barche della Flotilla: 22 italiani fermati. LIVE