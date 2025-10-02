Flotilla abbordaggio degli israeliani | portavoce arrestati duecento attivisti Di 37 Paesi Domani in Italia sciopero generale Stasera manifestazione in ospedali di tutto il Paese per la Palestina
In serata i militari dell’Idf hanno avvicinato e poi abbordato una quarantina di barche della Global Sumud Flotilla. Stando a una portavoce sono duecento gli arrestati, di 37 Paesi. Da dettagliare cosa sia accaduto agli italiani e specificamente ai pugliesi a bordo. Alcune barche proseguono tuttora la navigazione per Gaza, l’operazione degli israeliani non è completata tuttora e lo sarà nelle prossime ore. L’abbordaggio è avvenuto in acque internazionali, nei confronti di barche battenti bandiere di vari Paesi. Dunque, di fatto, un atto di pirateria. Dal punto di vista israeliano, trattandosi di scenario di guerra, è spazio rivendicato dagli israeliani. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
