Flotilla a Torino manifestanti fanno irruzione alle Ogr
A Torino alcuni manifestanti proPal hanno fatto irruzione nelle Officine Grandi Riparazioni, in corso Castelfidardo, dove in questi giorni si svolge l’Italian Tech Week. Gli spazi erano vuoti in quanto gli incontri della giornata si erano conclusi. I manifestanti, alcuni con il volto coperto, hanno acceso dei fumogeni e rovesciato tavolini e sedie, oltre a ribaltare degli arredi nella sala interna, dopo aver scavalcato i cancelli. Domani alle Ogr sono attesi la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyer, John Elkann e Jeff Bezos. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - torino
«Teniamoci pronti a bloccare tutto»: l’annuncio dei Pro-Pal di Torino per la Global Sumud Flotilla
Corteo regionale e sciopero generale per Gaza, Torino si prepara a scendere in piazza il 20 e il 22 settembre: "Se bloccano la Flotilla, bloccheremo tutto"
Attacco alla Flotilla, tornano i cortei pro Pal: a Torino occupati binari a stazione Porta Susa
Flotilla, in diecimila in corteo a Torino https://lastampa.it/torino/2025/10/02/video/flotilla_in_diecimila_in_corteo_a_torino-15334766/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Da nord a sud dilaga la protesta degli studenti per la Flotilla, occupazioni e manifestazioni. Roma, Bologna, Genova, Torino nelle principali città italiane cresce la mobilitazione in sostegno della popolazione di Gaza e per la Flotilla che ieri è stata fermata dall'e - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, a Torino manifestanti fanno irruzione alle Ogr - (LaPresse) A Torino alcuni manifestanti proPal hanno fatto irruzione nelle Officine Grandi Riparazioni, in corso Castelfidardo, dove in questi ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Proteste e le manifestazioni in tutto il Paese Nella notte occupato Palazzo Nuovo, scontri alla stazione di Porta Nuova Un manifestante ha lanciato una bicicletta contro la ... - Le prime proteste mercoledì sera, la mobilitazione proseguirà con due cortei in giornata e lo scioper ... Riporta torino.corriere.it