flotilla a torino manifestanti fanno irruzione alle ogr

A Torino alcuni manifestanti proPal hanno fatto irruzione nelle Officine Grandi Riparazioni, in corso Castelfidardo, dove in questi giorni si svolge l'Italian Tech Week. Gli spazi erano vuoti in quanto gli incontri della giornata si erano conclusi. I manifestanti, alcuni con il volto coperto, hanno acceso dei fumogeni e rovesciato tavolini e sedie, oltre a ribaltare degli arredi nella sala interna, dopo aver scavalcato i cancelli. Domani alle Ogr sono attesi la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyer, John Elkann e Jeff Bezos.

