A Roma, dopo la fine del corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla, un piccolo gruppo di antagonisti, circa un centinaio, si è staccato dal presidio di piazza dei Cinquecento, ritornando verso largo Chigi. Lì hanno deviato verso piazza San Silvestro, dove hanno lanciato alcune bottiglie e fumogeni contro le forze dell’ordine schierate in assetto antisommossa. Ora il gruppo è fermo a piazza San Silvestro Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, a Roma lanci di bottiglie e fumogeni contro la polizia: le immagini