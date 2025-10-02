Flotilla a Roma lanci di bottiglie e fumogeni contro la polizia | le immagini
A Roma, dopo la fine del corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla, un piccolo gruppo di antagonisti, circa un centinaio, si è staccato dal presidio di piazza dei Cinquecento, ritornando verso largo Chigi. Lì hanno deviato verso piazza San Silvestro, dove hanno lanciato alcune bottiglie e fumogeni contro le forze dell’ordine schierate in assetto antisommossa. Ora il gruppo è fermo a piazza San Silvestro Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - roma
La Città Metropolitana di Roma con la Global Flotilla, votata mozione di sostegno: “Largo all’umanità”
Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: «Ecco perché la partenza italiana è stata rimandata di qualche giorno. In piazza a Roma una grande manifestazione»
A Roma corteo oceanico contro il genocidio a Gaza: “Se bloccano la Flotilla blocchiamo tutto”
"Se toccano la Global Sumud Flotilla, blocchiamo tutto" In piazza per la Global Sumud Flotilla a Roma, dove attivisti e studenti si stanno riunendo in zona Termini per manifestare. - facebook.com Vai su Facebook
Il corteo di solidarietà alla #Flotilla a Roma ha lasciato piazza Barberini e si sta dirigendo piazza San Silvestro, che si trova a circa 300 metri da Palazzo Chigi. La decisione è arrivata dopo una lunga trattativa con le forze dell'ordine Vai su X
Flotilla, a Roma lanci di bottiglie e fumogeni contro la polizia: le immagini - A Roma, dopo la fine del corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla, un piccolo gruppo di antagonisti, circa un centinaio, si è staccato dal presidio di ... Scrive lapresse.it
Si stacca parte corteo ProPal Roma, bottiglie contro polizia - Parte del corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla arrivato a piazza dei Cinquecento a Roma si è distaccato. Scrive ansa.it