Flotilla a Milano studenti universitari bloccano la Statale

Lapresse.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ Università Statale di Milano gli studenti hanno occupato le aule in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, fermata da Israele mentre era in viaggio per Gaza, e alla popolazione palestinese. “Blocchiamo tutto contro il genocidio in Palestina”, dicono i manifestanti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

In questa notizia si parla di: flotilla - milano

