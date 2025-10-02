flotilla a milano studenti universitari bloccano la statale

All’ Università Statale di Milano gli studenti hanno occupato le aule in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, fermata da Israele mentre era in viaggio per Gaza, e alla popolazione palestinese. “Blocchiamo tutto contro il genocidio in Palestina”, dicono i manifestanti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

