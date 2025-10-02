Flotilla a Milano occupata la stazione Cadorna
(LaPresse) In migliaia sono tornati in piazza a Milano in solidarietà della Global Sumud Flotilla fermata dalla marina militare israeliana a meno di 100 miglia nautiche da Gaza. i manifestanti scesi in corteo hanno occupato la stazione ferrovia di Cadorna promettendo un ulteriore mobilitazione per il prossimo 3 novembre, in occasione dello sciopero generale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
