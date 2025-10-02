Flotilla a Bologna la mobilitazione delle scuole | strade bloccate e traffico in tilt Diretta

Bologna, 2 ottobre 2025 – Scuole in mobilitazione per la Flottilla. Dopo i cortei di ieri sera, che hanno visto la partecipazione di alcune migliaia di persone, già da questa mattina presto sono ripartite le agitazioni, in particolare negli istituti scolastici. Al Minghetti i ragazzi hanno bloccato la strada in via Parigi con un cassonetto e impedito l’accesso all’istituto, con un presidio iniziato già alle 6,30. Analoga situazione al Copernico, al Laura Bassi di via Broccaindosso, al Fermi, al Sabin e al Righi, con gli studenti pronti a muoversi in manifestazione al grido di “ Blocchiamo tutto ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Flotilla, a Bologna la mobilitazione delle scuole: strade bloccate e traffico in tilt. Diretta

