Flotilla 40 navi su 47 abbordate da Israele | 40 gli italiani fermati

Le navi militari israeliani hanno fermato 40 imbarcazioni su 47 della Global Sumud Flotilla. Le navi abbordate hanno dovuto modificare la loro rotta, costrette ad approdare le porto israeliano di Ashdod. ABBORDATE DA ISRAELE – Attraverso il proprio profilo su Instagram, la Flotilla ha comunicato che diverse imbarcazioni della Gsf sono state intercettate da Israele. Sono . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

