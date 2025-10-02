Flotilla 40 italiani fermati | trasferimenti ad Ashdod e scontro diplomatico in corso

Roma - Israele conclude le operazioni navali, attivisti diretti al carcere Ketziot; Tajani aggiorna: quaranta italiani fermati, espulsioni collettive e rientri organizzati con voli europei, la prossima. Il trasferimento verso Ashdod è iniziato. Dopo l’intercettazione in mare della Global Sumud Flotilla, le autorità israeliane hanno avviato le procedure di sbarco e identificazione degli attivisti, in vista dell’espulsione. A confermarlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui il numero degli italiani fermati è salito a 40: tutti “in buone condizioni”, assistiti dalle sedi consolari e destinati al rimpatrio a breve, con scalo in capitali europee individuate d’intesa con Tel Aviv. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Flotilla, 40 italiani fermati: trasferimenti ad Ashdod e scontro diplomatico in corso

