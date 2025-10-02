Flotilla 40 barche su 47 abbordate da Israele 4 ancora in navigazione ma persi contatti con imbarcazione Mikeno arrivata nelle acque di Gaza

Ilgiornaleditalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli organizzatori della Global Sumud Flotilla sostengono che 4 delle loro barche stiano ancora navigando verso la Striscia. Fra queste figurano le imbarcazioni di aiuti umanitari Marinette e Mikeno, quest’ultima segnalata nelle acque antistanti Gaza ma ferma a 0 nodi secondo il tracker. A esse si ag. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

flotilla 40 barche su 47 abbordate da israele 4 ancora in navigazione ma persi contatti con imbarcazione mikeno arrivata nelle acque di gaza

© Ilgiornaleditalia.it - Flotilla, 40 barche su 47 abbordate da Israele, 4 ancora in navigazione, ma persi contatti con imbarcazione Mikeno “arrivata nelle acque di Gaza”

In questa notizia si parla di: flotilla - barche

Flotilla, colletta milionaria per comprare le barche

Flotilla sotto attacco con droni e bombe sonore, danni a barche: “Alberi rotti, allertata Guardia Costiera”

Flotilla: “L’operazione israeliana contro le nostre barche è iniziata. Siamo in stato di massima allerta” – Diretta

Media Israele, abbordate 40 su 47 barche della Flotilla - Le forze dell'unità di commando navale Shayetet 13 della marina israeliana hanno abbordato circa 40 delle 47 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. swissinfo.ch scrive

flotilla 40 barche 47Israele abborda la Flotilla: 40 barche intercettate, due ancora verso Gaza - La Marina israeliana ha abbordato circa 40 barche della Flotilla: restano in navigazione solo poche imbarcazioni dirette a Gaza. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla 40 Barche 47