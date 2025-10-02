Flotilla 40 barche su 47 abbordate da Israele 4 ancora in navigazione ma persi contatti con imbarcazione Mikeno arrivata nelle acque di Gaza
Gli organizzatori della Global Sumud Flotilla sostengono che 4 delle loro barche stiano ancora navigando verso la Striscia. Fra queste figurano le imbarcazioni di aiuti umanitari Marinette e Mikeno, quest’ultima segnalata nelle acque antistanti Gaza ma ferma a 0 nodi secondo il tracker. A esse si ag. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Flotilla, colletta milionaria per comprare le barche
Flotilla sotto attacco con droni e bombe sonore, danni a barche: “Alberi rotti, allertata Guardia Costiera”
Flotilla: “L’operazione israeliana contro le nostre barche è iniziata. Siamo in stato di massima allerta” – Diretta
Israele blocca #Flotilla: 19 le barche intercettate che dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod nel pomeriggio per le procedure di identificazione e, da domani, i rimpatri. 23 ancora verso Gaza. Nel video alcuni dei 200 attivisti fermati; tra loro circa 30 italian
la Repubblica. . Flotilla intercettata: molte barche ancora in navigazione verso Gaza - La diretta
Media Israele, abbordate 40 su 47 barche della Flotilla - Le forze dell'unità di commando navale Shayetet 13 della marina israeliana hanno abbordato circa 40 delle 47 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. swissinfo.ch scrive
Israele abborda la Flotilla: 40 barche intercettate, due ancora verso Gaza - La Marina israeliana ha abbordato circa 40 barche della Flotilla: restano in navigazione solo poche imbarcazioni dirette a Gaza. Scrive msn.com