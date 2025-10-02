Flotilla 30 barche verso Gaza nonostante l’abbordaggio | La missione continua

Trenta barche della Global Sumud Flotilla continuano a navigare verso Gaza. Nonostante l’abbordaggio dell’esercito di Israele. E ora si trovano a sole a sole 46 miglia nautiche di distanza. Lo ha fatto sapere proprio la Flotilla sui suoi account social. Sono in totale 13 le imbarcazioni intercettate dalla Marina di Israele. Mentre in tutta Italia le manifestazioni di solidarietà con la Gsf sono terminate a tarda notte. Il portavoce della Gsf Saif Abukeshek ha fornito un aggiornamento sulla missione in un post su Instagram nel quale ha spiegato che sulle barche c’erano 201 persone provenienti da 37 paesi. 🔗 Leggi su Open.online