Flotilla 22 imbarcazioni verso Gaza | La missione continua per rompere l’assedio
La Global Sumud Flotilla, iniziativa umanitaria internazionale con 44 barche provenienti da oltre 40 Paesi e 200 tonnellate di aiuti per Gaza, è stata bloccata dalla marina israeliana a poche decine di miglia dalla Striscia, superando un limite mai raggiunto prima. I velieri pro-palestinesi si sono trovati di fronte a oltre 16 imbarcazioni militari israeliane. Più di 20 imbarcazioni della flottiglia sono state intercettate e oltre 200 attivisti, tra cui più di 20 italiani, sono stati arrestati. Tajani annuncia che gli italiani saranno portati ad Ashdod e poi espulsi, mentre Tel Aviv assicura che Greta Thunberg e gli altri attivisti sono sani e salvi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a 47 miglia da Gaza»
Gaza, si preparano le imbarcazioni della Flotilla umanitaria: da Genova salpano i portuali e Mfp
Genova, salpano le imbarcazioni della Sumud Flotilla dirette a Catania: “L’obiettivo è aprire il corridoio umanitario per Gaza”
Flotilla, Israele abborda 19 imbarcazioni con idranti e bombe stordenti. 23 proseguono verso Gaza
"Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana". E' quanto scrive su Telegram la Global Sumud Flotilla
Flotilla, la missione è ancora viva: 23 barche proseguono verso Gaza. Notte di scontri in Italia, domani lo sciopero generale - Sono al momento 19 le imbarcazioni che risultano intercettate dalla marina israeliana, tra le quali c'è anche la ...
Flotilla, diretta. Gli attivisti: «Almeno 19 navi intercettate, 23 proseguono verso Gaza. Arrestate circa 200 persone» - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 ...