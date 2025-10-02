Flotilla 20 navi abbordate da Idf con idranti e granate 20 imbarcazioni procedono a 46 miglia da Gaza 2 cambiano rotta verso Cipro oltre 200 arresti - DIRETTA
Il portavoce della Global Flotilla Saif Abukeshek ha informato che nelle imbarcazioni intercettate "c'erano più di 200 persone provenienti da 37 paesi". L'Idf ha circondato le imbarcazioni della spedizione usando granate e cannoni ad acqua come "azioni aggressive" ed intimidatorie È salito a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
