Flotilla 19 navi fermate 23 ancora in rotta verso Gaza | il video dell’arresto di Greta Thunberg
ABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione attuale, ore 7.40, giovedì, 2 ottobre.. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Global Sumud Flotilla, al momento 19 imbarcazioni sono state intercettate dalla marina israeliana. L’operazione è monitorata in tempo reale grazie ai tracciamenti pubblicati online. Italiani coinvolti. Tra le imbarcazioni fermate figura anche la “Morgana”, a bordo della quale viaggiavano il senatore M5S Marco Croatti e l’ europarlamentare AVS Benedetta Scuderi. In totale, sono 22 i cittadini italiani presenti sulle navi bloccate. Navi ancora in navigazione. La missione, composta da 44 barche, registra al momento: 23 unità ancora dirette verso la Striscia di Gaza,. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
