Flotilla | 19 le barche intercettate

Servizitelevideo.rai.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

7.35 Sarebbero 22 gli italiani che fanno parte degli equipaggi delle 19 imbarcazioni della Flotilla intercettate dalla marina israeliana. Lo dice su Istagram uno dei portavoce della Flotilla. I membri degli equipaggi delle barche intercettate sarebbero oltre 201. Il portavoce,citato da Al Jazeera,dice che "la missione continua" nonostante gli arresti e che le imbarcazioni continuano a navigare "nel Mediterraneo per rompere l'assedio di Gaza"."Abbiamo 23 navi che stanno cercando di raggiungere le coste di Gaza", riferisce alla tv. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - barche

Flotilla, colletta milionaria per comprare le barche

Flotilla sotto attacco con droni e bombe sonore, danni a barche: “Alberi rotti, allertata Guardia Costiera”

Flotilla: “L’operazione israeliana contro le nostre barche è iniziata. Siamo in stato di massima allerta” – Diretta

flotilla 19 barche intercettateIntercettate 19 barche della Flotilla, 23 sono ancora dirette verso Gaza - Scotto (Pd): "Molto grave, siamo in acque internazionali e non è chiaro ... Secondo huffingtonpost.it

flotilla 19 barche intercettateFlotilla, finora 20 imbarcazioni intercettate da Israele. Le altre 22 proseguono verso Gaza - La prima barca ad essere fermata dall’esercito israeliano è stata la Alma, dove a bordo si trovano Greta Thunberg e Ada Colau. Si legge su editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla 19 Barche Intercettate