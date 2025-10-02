Flotilla | 19 barche intercettate Fermata anche Greta Thunberg Le altre 23 in rotta per Gaza Protesta e sciopero Anche a Firenze

"I passeggeri di Hamas-Sumud sui loro yacht stanno viaggiando sani e salvi verso Israele, dove inizieranno le procedure di espulsione verso l'Europa. I passeggeri sono sani e salvi e in buona salute". Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano. A Firenze ieri sera, dopo le 22, un corteo ha bloccato viale Matteotti, nodo centrale del traffico nella cerchia dei viali di circonvallazione. Proteste sono state annunciate anche per stamani, 2 ottobre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Flotilla: 19 barche intercettate. Fermata anche Greta Thunberg. Le altre 23 in rotta per Gaza. Protesta e sciopero. Anche a Firenze

