Flotilla 19 barche intercettate 22 italiani a bordo Ma gli attivisti eroi | andiamo avanti

Al momento sarebbero 19 le imbarcazioni della Flotilla intercettate dalla Marina israeliana. Lo si apprende dal sito degli attivista che dà le rotte in tempo reale. Tra le navi anche la ‘Morgana’, sulla quale viaggiavano due dei 5 parlamentari italiani a bordo (Marco Croatti 5Stelle e Benedetta Scuderi Avs). Sarebbero 22 in tutto gli italiani che risultano a bordo delle imbarcazioni intercettate. Nella lista 30 partecipanti dalla Spagna, 21 dalla Turchia e 12 dalla Malesia. Flotilla, 19 barche intercettate, 22 italiani a bordo. Ma la Flotilla va avanti nella sua sfida pirotecnica sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Flotilla, 19 barche intercettate, 22 italiani a bordo. Ma gli “attivisti eroi”: andiamo avanti

In questa notizia si parla di: flotilla - barche

