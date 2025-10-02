Floridi lascia l’incarico di capogruppo Al suo posto FdI sceglie Molinari

Colpito ed affondato da una interrogazione del Pd che lo inchiodava alle "sue troppe e reiterate assenze dal consiglio comunale", Marco Floridi ha lasciato l’incarico di capogruppo di Fratelli d’Italia chiedendo scusa ai cittadini. Continuerà a fare politica da semplice consigliere. Il partito intanto lo ha immediatamente sostituito, puntando stavolta sull’usato sicuro e nominando al suo posto Antonio Molinari, "vecchio" ed indomito leone della destra locale, protagonista di tante battaglie dentro e fuori l’assise comunale. E’ questo l’epilogo dell’attacco sferrato nei giorni scorsi dal Partito Democratico alla maggioranza, quando, dopo un’accesso agli atti aveva messo sulla graticola Floridi, (ex) capogruppo meloniano "che – parola dei Dem - nell’ultimo anno non ha mai partecipato ai lavori d’aula". 🔗 Leggi su Lanazione.it

