FLO lancia il bicchiere R-Hybrid SKY eco-design avanzato e riciclabilità

Iltempo.it | 2 ott 2025

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Si chiama R-Hybrid Sky, per il suo colore azzurro, ed è la nuova generazione di bicchieri vending progettata da Flo per abbinare eco-design avanzato e riciclabilità post-consumo food grade. R-Hybrid Sky sarà disponibile sul mercato a partire da fine 2025 e sostituirà progressivamente l'attuale R-Hybrid, con vantaggi significativi in termini di sostenibilità e circolarità. Lo annuncia Flo in una nota. Rispetto a R-Hybrid, primo bicchiere vending in Ps riciclato post-consumo, R-Hybrid Sky compie un ulteriore passo avanti sia per l'ottimizzazione dell'Eco-design - più leggero con minor impiego di materia prima vergine e abbattimento della Carbon Footprint - che per l'uso di Ps post-consumo idoneo al contatto diretto con il caffè. 🔗 Leggi su Iltempo.it

