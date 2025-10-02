Flessibilità energetica | Start 4.0 e Flex4Fact per la transizione

Webmagazine24.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La flessibilità energetica come imperativo strategico per la competitività e la sostenibilità: è stato questo il tema centrale dell’evento nazionale Flex4Fact (“FLEXibility for Factories through mini-Aggregators to reduce CO? emissions and to enable the energy Transition”), organizzato dal Centro di Competenza Start 4.0. L’appuntamento, intitolato “Il ruolo della Flessibilità Energetica negli scenari produttivi . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flessibilit - energetica

flessibilit224 energetica start 40Flessibilità energetica: Start 4.0 e Flex4Fact per la transizione - Il settore energetico e la transizione: imprese, istituzioni e ricerca in Liguria per un sistema più sostenibile e resiliente ... adnkronos.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Flessibilit224 Energetica Start 40