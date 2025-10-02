Flavio Ubirti di UeD svela | il suo unico amore le donne da cui fugge e i sogni

L’attuale tronista di Uomini e Donne, Flavio Ubirti, ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine nella quale ha fatto delle confessioni molto private sulla sua vita. Il giovane ha raccontato del suo unico grande amore, della sua carriera calcistica, dei suoi sogni, le sue ambizioni, di cosa si aspetta da questo percorso ed ha descritto quale sia il prototipo di donna da cui scappa a gambe levate. Questa è sicuramente un’occasione per capire meglio cosa si cela dietro quella corazza fatta di sorrisi e modi sembra garbati e pacati. Flavio Ubirti racconta della sua vita privata, la famiglia e il prototipo di donna da cui fugge. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Flavio Ubirti di UeD svela: il suo unico amore, le donne da cui “fugge” e i sogni

