Flashdance Il Musical | idee passione amarcord ebackstage

"Flashdance il Musical Milano 2025" arriva al Teatro Nazionale di Milano il 23 novembre, pronto a conquistare il pubblico con una storia intensa e una colonna sonora leggendaria. Un viaggio tra emozioni, sacrifici e passione per la danza, dove la protagonista lotta per superare ostacoli e inseguire i suoi obiettivi, trovando anche l’amore lungo il cammino. La trama è nota, dal film al teatro: lo spettacolo racconta la vicenda di Alex, una giovane saldatrice che di notte lavora come ballerina in un locale, coltivando il sogno di entrare nell’Accademia di Danza di Pittsburgh. Con canzoni iconiche come “What a Feeling” e “Maniac”, lo spettacolo regala momenti indimenticabili e coinvolgenti, grazie anche a straordinarie coreografie dal vivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

