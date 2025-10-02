Fivi e Ambasciatori del Gusto si prendono per mano
È l’accordo appena siglato tra la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (Fivi) e l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto: un ingresso ufficiale nel Club dei Partner che unisce 1.800 produttori da tutte le regioni italiane — quasi 18.000 ettari di vigneto — e alcune delle voci più riconoscibili della ristorazione e dell’accoglienza, dagli chef ai pizzaioli, dai sommelier ai maestri gelatieri. Una collaborazione che prova a tessere un filo che parta dai solchi della vigna e arrivi al piatto, nel tentativo di trasformare l’identità gastronomica da slogan a sostanza. crediti foto Jiwon Kang, Unsplash Questa intesa non è il solito esercizio di rappresentanza, ma la volontà di far dialogare due mondi che spesso si sfiorano e che ora desiderano incontrarsi davvero: chi coltiva e chi quel lavoro lo accoglie, lo mette in relazione con il pubblico e lo trasforma in esperienza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: fivi - ambasciatori
Una serata che celebra l’eccellenza della cucina italiana. Il ristorante Taste of Earth ospita una cena esclusiva con la Nazionale Italiana Cuochi, ambasciatori del gusto che rappresentano il nostro Paese nelle competizioni gastronomiche internazionali. U - facebook.com Vai su Facebook
Ambasciatori del gusto e Fivi: nuova alleanza per il made in Italy - Ambasciatori del gusto e la Federazione italiana vignaioli indipendenti avviano una collaborazione strategica per valorizzare la filiera enogastronomica italiana, unendo ristorazione e vignaioli [... Secondo italiaatavola.net
Ambasciatori del gusto e Fivi insieme per la qualità italiana - (askanews) – L’Associazione italiana ambasciatori del gusto ha annunciato l’avvio della collaborazione con la Federazione italiana vignaioli indipendenti (Fivi), che entra a far parte ... Scrive itacanotizie.it