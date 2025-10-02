fivi e ambasciatori del gusto si prendono per mano

È l’accordo appena siglato tra la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (Fivi) e l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto: un ingresso ufficiale nel Club dei Partner che unisce 1.800 produttori da tutte le regioni italiane — quasi 18.000 ettari di vigneto — e alcune delle voci più riconoscibili della ristorazione e dell’accoglienza, dagli chef ai pizzaioli, dai sommelier ai maestri gelatieri. Una collaborazione che prova a tessere un filo che parta dai solchi della vigna e arrivi al piatto, nel tentativo di trasformare l’identità gastronomica da slogan a sostanza. crediti foto Jiwon Kang, Unsplash Questa intesa non è il solito esercizio di rappresentanza, ma la volontà di far dialogare due mondi che spesso si sfiorano e che ora desiderano incontrarsi davvero: chi coltiva e chi quel lavoro lo accoglie, lo mette in relazione con il pubblico e lo trasforma in esperienza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

