Fiumicino orari invernali dei cimiteri comunali

Fiumicino, 2 ottobre 2025 – Il Comune di Fiumicino informa che a partire da oggi 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026 i cimiteri comunali osserveranno i seguenti orari di apertura: Mattina: dalle ore 8:00 alle 13:00. Pomeriggio: dalle ore 15:00 alle 17:00. Chiusura settimanale: giovedì. In occasione della festività del Santo Patrono San Ippolito, domenica 5 ottobre 2025, i cimiteri resteranno aperti co n orario 8:00 – 14:00. Si ricorda che l’ingresso del pubblico sarà consentito fino a mezz’ora prima dell’orario di chiusura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

