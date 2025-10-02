Fiumicino banchi vuoti al Baffi | gli studenti aderiscono allo sciopero generale

Fiumicino, 2 ottobre 2025 – Banchi vuoti come protesta. Domani, 3 ottobre, gli studenti dell’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino parteciperanno con un’assenza collettiva a una giornata di sciopero e mobilitazioni che attraverserà tutta Italia ( leggi qui ). La protesta, nata in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e con la popolazione di Gaza, si inserisce in un calendario nazionale di iniziative proclamate da sigle sindacali come CGIL e USB, con adesioni e modalità differenti nei vari settori. Flotilla, proclamato lo sciopero generale: dai trasporti alla scuola, le fasce orarie “La comunità studentesca del Paolo Baffi sostiene l’attività di sciopero pro Palestina del 3 ottobre generale con un’assenza di massa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it