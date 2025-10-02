Fisco in Italia 11 miliardi di tasse ambientali in più rispetto all’Ue

Lapresse.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fisco pesa in tutti gli ambiti, tanto che in Italia si caricano 11,1 miliardi di tasse ambientali in più rispetto alla media dell’Ue, pari a 188 euro a testa di maggiori costi. È il ‘green tax spread’ rilevato da Confartigianato in un’analisi presentata nell’ambito della 21esima edizione dell’annuale convention ‘Energies and transition Confartigianato high school’, organizzata in collaborazione con i suoi Consorzi energia (Caem, CEnPI, Multienergia), in corso fino al 3 ottobre a Domus de Maria (Cagliari). Il carico vale oltre 54 miliardi. Secondo Confartigianato – che chiede una “ riforma della fiscalità ambientale ” – il prelievo fiscale ambientale in Italia ha raggiunto i 54,2 miliardi di euro, pari al 2,5% del Pil, un valore superiore di 0,5 punti alla media europea (2%). 🔗 Leggi su Lapresse.it

fisco in italia 11 miliardi di tasse ambientali in pi249 rispetto all8217ue

© Lapresse.it - Fisco, in Italia 11 miliardi di tasse ambientali in più rispetto all’Ue

In questa notizia si parla di: fisco - italia

Meta, X e LinkedIn fanno ricorso contro il Fisco. Multe per 1 miliardo per i dati dei servizi digitali: è la prima volta in Italia

Scontro Italia-Francia sul fisco: "Infondate le accuse di Bayrou"

Italia-Francia, tutti gli scontri: migranti, gillet gialli e fisco

fisco italia 11 miliardiFisco, 43% degli italiani risulta senza redditi - In Italia tre quarti dell'intera Irpef (il 76,87%) sono pagati da appena un quarto di tutti i contri ... Si legge su finanza.repubblica.it

fisco italia 11 miliardiPER LE BANCHE ITALIANE - Nel 2024, gli istituti di credito del nostro Paese hanno realizzato 46,5 miliardi di euro di utili netti, a fronte dei quali hanno versato al fi ... Come scrive 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Fisco Italia 11 Miliardi