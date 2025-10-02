Firernze 49enne colta in flagranza mentre ruba da OVS

Firenze, 2 ottobre 2025 - È stata sorpresa a rubare all’interno del negozio OVS di via Nazionale e arrestata in flagranza di reato. Nel pomeriggio di lunedì 29 settembre i carabinieri della stazione di Firenze Uffizi hanno fermato una cittadina italiana di 49 anni, senza fissa dimora, accusata di furto aggravato. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe tentato di uscire dal punto vendita dopo aver rimosso etichette e dispositivi antitaccheggio da diversi capi d’abbigliamento, per un valore complessivo di c irca 210 euro. A fermarla è stato l’addetto alla sicurezza del negozio, che l’ha inseguita e bloccata fino all’arrivo dei militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

