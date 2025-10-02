Firenze torna il mercato vintage a sostegno di File
Firenze, 2 ottobre 2025 - A Firenze, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, si svolgerà la 12esima edizione del Florence Vintage Market, il mercato dedicato ad abiti, accessori e oggetti vintage d'alta qualità, rigorosamente donati, che unisce stile, sostenibilità e impegno sociale. L'appuntamento con la moda e la solidarietà si svolgerà dalle ore 11 alle ore 18 a Palazzo Corsini, con ingresso libero da Lungarno Corsini 8. Organizzato dalla Fondazione Italiana di Leniterapia (File), il Vintage Market ha come obiettivo principale la raccolta fondi a favore dell'assistenza a persone affette da gravi malattie, a domicilio, negli hospice della Usl Toscana Centro e nell'Ospedale di Careggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - torna
