Firenze | tenta estorsione in un ristorante di via Giuliani e danneggia il titolare Fermato da un poliziotto e dai carabinieri

Allertati dalla Centrale Operativa, i militari sono intervenuti presso un ristorante sito in Via Giuliani dove l'uomo, in escandescenza, era stato trattenuto con non poca difficoltà da un Agente della Polizia di Stato in forza a Firenze, libero dal servizio. Solo il successivo intervento di sei militari consentiva di immobilizzare definitivamente l'uomo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: tenta estorsione in un ristorante di via Giuliani e danneggia il titolare. Fermato da un poliziotto e dai carabinieri

