Firenze | tenta estorsione in un ristorante di via Giuliani e danneggia il locale Fermato da un poliziotto e dai carabinieri

Allertati dalla Centrale Operativa, i militari sono intervenuti presso un ristorante sito in Via Giuliani dove l'uomo, in escandescenza, era stato trattenuto con non poca difficoltà da un Agente della Polizia di Stato in forza a Firenze, libero dal servizio. Solo il successivo intervento di sei militari consentiva di immobilizzare definitivamente l'uomo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: tenta estorsione in un ristorante di via Giuliani e danneggia il locale. Fermato da un poliziotto e dai carabinieri

Arriva la svolta sul caso della truffa delle false multe a Firenze. Gli agenti delle volanti hanno infatti denunciato, per un tentato raggiro, un 42enne sorpreso a lasciare su auto in sosta in via Oriani verbali di contravvenzione al Codice della strada taroccati.

Prato, rapina un giovane e tenta di abusare di lui, arrestato uomo di 24 anni

Firenze, picchia e violenta una cameriera all'interno del locale: arrestato - Le urla della donna hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno filmato la scena dalla strada dietro ...