Firenze studenti in assemblea all’università per la Palestina | lezioni ferme in via Laura

Firenze, 2 ottobre 2025 – Mattinata di mobilitazione anche all’Università di Firenze, dove nella sede di via Laura, che è sede della Scuola di studi umanistici e della formazione, è in corso un’ assemblea molto partecipata degli studenti, in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e in vista dello sciopero generale di domani, 3 ottobre. Dopo la “passeggiata rumorosa” dei collettivi in centro, alcuni ragazzi sono entrati all’interno delle aule universitarie, interrompendo le lezioni. “ Blocchiamo l’università perché ieri sera hanno bloccato la Global Sumud Flotilla”, dicono gli attivisti di Studenti per la Palestina, rivendicando la scelta di spostare la protesta dentro il polo umanistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, studenti in assemblea all’università per la Palestina: lezioni ferme in via Laura

