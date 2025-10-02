Firenze rubano il cellulare a un giovane e chiedono 50 euro per restituirlo | due fermati alla stazione
Due uomini fermati dalla Polizia a Firenze per estorsione: chiesto riscatto di 50 euro per restituire un cellulare rubato a un giovane. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
