Firenze Odifreddi tra gli ospiti del Festival Dantesco
Firenze, 2 ottobre 2025 – Matematica e poesia, numeri e versi: i due mondi apparentemente lontani si incontrano nell'opera di Dante. A raccontarlo sarà il matematico Piergiorgio Odifreddi, nel secondo weekend del Festival Dantesco Fiorentino, in programma dal 3 al 5 ottobre a Firenze. “Dante costruisce l’opera con una logica numerica precisa: i canti sono 100, un numero rotondo, un quadrato 10 × 10. Guardiamo poi l’endecasillabo: a volte sembra avere 10 sillabe, altre 12. Alcuni pensano siano errori, ma non è così: è il funzionamento stesso dell’endecasillabo. Poi c’è la rigidità della terzina incatenata, ABA BCB CDC. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dalle letture su Tik Tok ai tour per la città. Tra gli ospiti Piergiorgio Odifreddi, Fabio Volo, Rick Dufer, La Setta dei Poeti Estinti, Esmeralda Moretti - facebook.com Vai su Facebook
