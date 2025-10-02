Firenze migliaia in corteo per Gaza | caos stazione bombe carta e scontri Treni fermi
Firenze, 2 ottobre 2025 – Momenti di tensione all'esterno della stazione di Santa Maria Novella quando alcuni partecipanti a una manifestazione in favore del popolo palestinese, e di solidarietà all'equipaggio della Global Flotilla, fermato ieri a poche miglia dal porto di Gaza, hanno cercato di forzare il blocco delle forze dell'ordine a presidio della stazione stessa, per provare ad arrivare ai binari ferroviari, e molto probabilmente fermare la circolazione ferroviaria. Università occupata, manifestazioni in centro e licei in protesta. Firenze si mobilita per Gaza e la Flotilla Proprio le forze dell'ordine schierate in assetto antisommossa hanno tentato di evitare l'arrivo dei manifestanti all'interno della zona binari, cosa invece riuscita, con anche di cariche effettuate in questo senso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Mattinata di passione e protesta a Firenze, dove migliaia di studenti sono scesi nuovamente in piazza per manifestare contro il blocco della Flotilla da parte dell’esercito israeliano. Dopo l’appello del segretario della Cgil di bloccare tutto, oltre 300 universitari h - facebook.com Vai su Facebook
Le piazze italiane ieri hanno parlato con numeri che non si possono cancellare: centinaia di migliaia di persone, 50mila solo a Roma, 15mila a Napoli, migliaia a Torino, Firenze, Genova, Cagliari, Bari. Dai porti alle scuole, dalle fabbriche alle università, lo sci - X Vai su X
Flotilla, in migliaia in corteo a Firenze: la manifestazione raggiunge la stazione. Tramvia ferma