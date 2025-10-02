Firenze migliaia in corteo per Gaza | caos stazione bombe carta e scontri Treni fermi

Firenze, 2 ottobre 2025 – Momenti di tensione all'esterno della stazione di Santa Maria Novella quando alcuni partecipanti a una manifestazione in favore del popolo palestinese, e di solidarietà all'equipaggio della Global Flotilla, fermato ieri a poche miglia dal porto di Gaza, hanno cercato di forzare il blocco delle forze dell'ordine a presidio della stazione stessa, per provare ad arrivare ai binari ferroviari, e molto probabilmente fermare la circolazione ferroviaria. Università occupata, manifestazioni in centro e licei in protesta. Firenze si mobilita per Gaza e la Flotilla Proprio le forze dell'ordine schierate in assetto antisommossa hanno tentato di evitare l'arrivo dei manifestanti all'interno della zona binari, cosa invece riuscita, con anche di cariche effettuate in questo senso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

