Firenze manifestazione in piazza Santissima Annunziata per sostenere la Flotilla Video Marco Mori New Press Photo
Circa 500 persone con bandiere e striscioni sono scese in piazza per fare sentire la loro voce in favore della missione umanitaria.
firenze - manifestazione
Firenze, corteo per Gaza: la manifestazione sfila in città da piazza Dalmazia
Manifestazione a Firenze, oltre cinquecento a sostegno del popolo palestinese \ VIDEO
La cerimonia di premiazione della manifestazione organizzata dalla Polisportiva Firenze Ovest che ha coinvolto tantissimi ragazzi. Piaggeliadi, ultimo atto il Palazzo Vecchio
Manifestazione lunedì 29 settembre scorso a #firenze contro le trasformazioni edilizie in atto sotto al famoso #cubonero. Presente la sezione di @ItaliaNostraFi.
Dal 2 al 5 ottobre torna a Firenze la settima edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, manifestazione realizzata in collaborazione con l'Ateneo fiorentino.
Firenze e Pisa in piazza per la Flotilla. La diretta delle manifestazioni - A Pisa bloccata la stazione dei treni con l'invasione dei binari da parte dei Pro Pal
La Toscana scende in piazza. Cortei spontanei per Gaza e contro i blocco della Flotilla - L'assemblea dei manifestanti in piazza Santissima Annunziata a Firenze a sostegno della Palestina, convocata dopo l'abbordaggio della Global Sumud flotilla