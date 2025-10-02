Firenze | fermata dai carabinieri accusata di furto all’Ovs di via Nazionale Abiti dai quali erano state tolti gli antitaccheggio

Firenzepost.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – I carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato una cittadina italiana di 49 anni, senza fissa dimora, poiché ritenuta responsabile del reato di furto aggravato.  La donna è stata sorpresa e inseguita dall’addetto alla sicurezza del negozio OVS di via Nazionale mentre tentava di allontanarsi dopo aver sottratto, . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze fermata dai carabinieri accusata di furto all8217ovs di via nazionale abiti dai quali erano state tolti gli antitaccheggio

© Firenzepost.it - Firenze: fermata dai carabinieri, accusata di furto all’Ovs di via Nazionale. Abiti dai quali erano state tolti gli antitaccheggio

In questa notizia si parla di: firenze - fermata

Firenze: spaccio di droga alla fermata della tramvia. Arrestato 18enne

Firenze: palpeggia e molesta due ragazze alla fermata della tramvia in piazza Dalmazia, arrestato

Firenze, chiusi parchi, piste ciclabili sull’Arno e una fermata della tramvia: è allerta arancione

firenze fermata carabinieri accusataFirernze, 49enne colta in flagranza mentre ruba da OVS - È stata sorpresa a rubare all’interno del negozio OVS di via Nazionale e arrestata in flagranza di reato. Riporta msn.com

firenze fermata carabinieri accusataFirenze, picchia e violenta una cameriera all’interno del locale: arrestato - Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno filmato la scena dalla strada dietro ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Firenze Fermata Carabinieri Accusata