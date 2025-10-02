Firenze, 2 ottobre 2025 - Si svolgerà all’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” di Firenze quello che potremmo definire un fine settimana in cui i libri scendono dal piedistallo e si mescolano alla vita quotidiana. L'occasione sarà il Firenze Books 2025, si terrà da venerdì 10 a domenica 12 ottobre e porterà sul palco e nel “salotto” dell’area festival scrittrici, scrittori, divulgatori, scienziati, volti della cultura e dell’informazione, con presentazioni, firmacopie e incontri per tutte le età, sotto un claim che più chiaro non si può: “Leggere è pop”. Il via è fissato per venerdì 10 ottobre alle 15 con la presentazione della rassegna Dialoghi urbani e del Patto per la lettura: apre Eleonora Brandigi insieme a Jacopo Vicini, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze, mentre in contemporanea nel salotto Iacopo Gianassi introduce “Il dono delle stelle: l’ultimo guardiano” (Albatros). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze Books 2025: leggere è pop