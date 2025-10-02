Firenze alla Specola apre una mostra sui volatili estinti
Firenze, 2 ottobre 2025- La natura che non c’è più, dal dodo al chiurlottello. Al Museo La Specola apre la mostra sugli uccelli estinti. Nelle collezioni fiorentine il 10% delle specie aviarie scomparse, saranno in mostra dal 4 ottobre al 14 dicembre. La perdita di biodiversità è un modo di dire. Si misura ad esempio nell’estinzione delle specie animali, le cui cause dirette o indirette sono sempre riconducibili all’uomo. Nella classe degli uccelli sono oltre 130 le specie estinte in tempi storici: circa il 10% sono conservate oggi nel Museo La Specola del Sistema Museale dell’Ateneo (SMA) dell’Ateneo fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
