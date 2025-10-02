fiorentina sigma olomouc nella notte europea viola in cerca di riscatto probabili formazioni e tv

Firenze, 2 ottobre 2025 – Il riscatto di una Fiorentina fin qui bruttina potrebbe passare, almeno in parte,,dalla sfida di stasera, la prima del girone di Conference League,contro i cechi del Sigma Olomouc. Le due squadre hanno in comune un avvio di stagione deludente e vincere stasera può essere un incoraggiamento per invertire la rotta. I viola, reduci da un pareggio deludente a Pisa (i nerazzurri avrebbero meritato di vincere), sono obbligati a vincere: la squadra è sull’orlo della crisi, con 3 punti in 5 partite di campionato e senza aver ancora vinto. Tra l’altro dopo aver affrontato (campioni d’Italia del Napoli a parte) tutte squadre assolutamente abbordabili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

