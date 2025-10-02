Fiorentina – Sigma Olomouc in tv | orari e dove vedere la Conference League
Firenze, 2 ottobre 2025 – È il turno della Fiorentina. Oggi alle 21, infatti, inizierà il cammino europeo della viola. Pioli e i suoi saranno impegnati alle 21 contro il Sigma Olomouc, squadra che gioca nella massima serie del campionato ceco. In Serie A, la Fiorentina non è partita con il piede giusto: solo tre punti in cinque partite, che collocano la squadra al sedicesimo posto in classifica al pari del Verona. Pioli non è ancora riuscito a trovare la quadra definitiva, con i maggiori problemi che riguardano l'attacco, con Kean, Piccoli e Dzeko che sono ancora a secco di gol. La gara di questa sera di Conference League, quindi, può essere un modo per staccare la testa dal campionato e ritrovare le motivazioni giuste per ripartire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: fiorentina - sigma
Fiorentina-Sigma Olomuc (Conference League, 02-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Fiorentina-Sigma Olomouc, nella notte europea viola in cerca di riscatto. Probabili formazioni e tv
Fiorentina-Sigma Olomuc, prima giornata Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
#Fiorentina, i convocati per il #Sigma. La decisione su #Sohm - X Vai su X
Roma e Bologna in campo alle 18:45 contro Lille e Friburgo, poi la Fiorentina alle 21 contro il Sigma Olomuc #SportMediaset Vai su Facebook
Fiorentina-Sigma Olomouc: orario, dove vedere la gara in tv o streaming, probabili formazioni e le dichiarazioni di Pioli - Con una settimana di ritardo, rispetto alla Champions League e all'Europa League, inizia la Conference League. Segnala ilmessaggero.it
Dove vedere Fiorentina-Sigma Olomouc in tv? Sky o Dazn, orario - Dopo un avvio di stagione complicato, la squadra di Stefano Pioli va alla ricerca di segnali positivi in Conference League: le probabili scelte di formazione ... Da msn.com