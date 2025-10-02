Fiorentina – Sigma Olomouc in tv | orari e dove vedere la Conference League

Firenze, 2 ottobre 2025 – È il turno della Fiorentina. Oggi alle 21, infatti, inizierà il cammino europeo della viola. Pioli e i suoi saranno impegnati alle 21 contro il Sigma Olomouc, squadra che gioca nella massima serie del campionato ceco. In Serie A, la Fiorentina non è partita con il piede giusto: solo tre punti in cinque partite, che collocano la squadra al sedicesimo posto in classifica al pari del Verona. Pioli non è ancora riuscito a trovare la quadra definitiva, con i maggiori problemi che riguardano l'attacco, con Kean, Piccoli e Dzeko che sono ancora a secco di gol. La gara di questa sera di Conference League, quindi, può essere un modo per staccare la testa dal campionato e ritrovare le motivazioni giuste per ripartire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

