fiorentina sigma olomouc formazioni ufficiali

Firenze, 2 ottobre 2025 – Quella contro i cechi del Sigma Olomouc può essere per la Fiorentina una buona occasione di riscatto dopo le delusioni del campionato,ma può anche essere una serata difficile. Di certo, dopo il pareggio di Pisa e 5 partite senza vittorie in campionato c’è bisogno di un successo che ridia positività alla squadra di Stefano Pioli. Oltretutto, cominciare il girone di Conference League con una vittoria rafforzerebbe le ambizioni viola di vincere la coppa. Ma anche gli avversari di stasera sono in cerca di riscatto, dopo un avvio di stagione negativo. Bisognerà vedere quale delle due deluse sarà addolcita da un risultato positivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

